Mukasa: "Credo che la Lazio sia il posto perfetto per me in questo momento..."

Mukasa in biancoceleste

Angel Mukasa, nuovo portiere della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style TV, ha raccontato la sua esperienza in Turchia e in Champions League, svelando anche i suoi pregi e difetti in campo.

Con il Rosengård ha giocato nella UEFA Women's Champions League, affrontando Il Bayern Monaco, il Benfica e il Barcellona. Sono 6 le presenze che ha collezionato nelle partite di Champions per la stagione 2023/2024.

L'intervista

Cosa ti ha spinto a scegliere questo club?

Ho scelto la Lazio perchè è un grandissimo club in Italia. Mi piace molto il modo in cui gioca a calcio e non vedo l'ora di vedere questo ambiente di lavoro e di allenamento, che sono sicura mi aiuterà a diventare una persona e una calciatrice migliore.

Cosa ti lascia l'esperienza in Turchia?

In Turchia ho vissuto un'esperienza davvero molto interessante. Ho imparato tantissimo su me stessa, sia come persona sia come portiere. Posso portare con me una grande esperienza personale, mettendo tutto questo al servizio della squadra e della mia crescita.

Rosengard e Champions:

La mia esperienza in Champions League è stata davvero molto utile. Giocare con le squadre più forti mi ha permesso di rendermi conto di poter competere a quel livello e mi ha dato grande fiducia. Mi ha aiutato tantissimo a credere nelle mie capacità e dopo quell'esperienza mi sento molto sicura di me perchè ho visto di poter essere all'altezza di quel livello.

La Lazio è il posto giusto per fare il salto di qualità?

Si, assolutamente. Credo che la Lazio sia il posto perfetto per me in questo momento. Per me è importante continuare a crescere sia individualmente sia insieme alla squadra. Credo che qui ci sia un'ambiente professionale che saprà spingere me e tutta la squadra a dare il massimo.

I tuoi punti di forza? In cosa devi migliorare?

I miei principali punti di forza sono la costruzione del gioco con i piedi e la capacità di leggere bene la partita. Inoltre credo di essere brava nelle parate. Gli aspetti su cui voglio migliorare sono la leadership e la capacità di prendere decisioni nei momenti più complicati e importanti della partita.

Hai un obiettivo preciso per questa stagione?