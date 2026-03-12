Coreografia per Lazio-Milan: serve il via libera del club

I tifosi preparano la coreografia per Lazio-Milan, ma si attende l'ok da parte del club biancoceleste

Ginevra Sforza /

In occasione di Lazio-Milan, la squadra potrà essere nuovamente sostenuta dalla propria tifoseria, ma restano ancora alcuni aspetti da verificare riguardo all'autorizzazione per la coreografia annunciata dai gruppi organizzati.

Coreografia annunciata, ma serve l'ok del club

La tifoseria ha sottolineato che, per Lazio-Milan, ci sarà una coreografia, ma, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, servirà necessariamente il via libera delle autorità competenti e dello stesso club biancoceleste. Alcuni dubbi riguardano proprio la possibilità che la tifoseria possa realizzare una coreografia contro la società, e quindi dedicata al presidente Lotito

Al momento, comunque, si tratta solo di suggestioni: nulla è ancora certo, e in ogni caso sarà necessaria l’autorizzazione da parte della società.

