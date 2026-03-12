PSG-Chelsea, Pedro Neto perde la testa e spinge un raccattapalle: tensione finale

PSG-Chelsea: Pedro Neto protagonista di un episodio che accende il finale

Pedro Neto perde il controllo negli ultimi minuti di PSG-Chelsea e fa cadere a terra un raccattapalle dopo avergli conteso il pallone. Alcuni calciatori parigini intervengono immediatamente e la gara resta sospesa per diversi istanti.

Il PSG era avanti 3-2 contro il Chelsea nel finale della sfida disputata al Parco dei Principi, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A quel punto Luis Enrique decide di mandare in campo dalla panchina anche Khvicha Kvaratskhelia, che in pochissimi minuti realizza il quarto e il quinto gol mettendo quasi al sicuro la qualificazione in vista della gara di ritorno. Proprio la quinta rete, però, nasce dopo un episodio piuttosto discusso che ha visto coinvolto proprio Pedro Neto.

L’esterno offensivo del Chelsea, nel tentativo di recuperare il pallone vicino alla linea laterale, prova a strapparlo dalle mani di un raccattapalle che probabilmente stava rallentando la ripresa del gioco. Il calciatore dei Blues ha pensato che il giovane seduto su una piccola sedia stesse perdendo tempo intenzionalmente per non favorire la rimonta dei londinesi. Forse stava soltanto aspettando che qualcuno prendesse il pallone dalle sue mani. Sta di fatto che Pedro Neto perde la calma e lo spinge facendolo cadere a terra in modo piuttosto brusco, con il rischio che potesse farsi male proprio sullo sgabello alle sue spalle. A pochi metri di distanza c’è Luis Enrique, che osserva la scena mentre Kvara interviene subito insieme ad altri giocatori del PSG.

Rissa sfiorata in PSG-Chelsea dopo la spinta al raccattapalle

Diversi calciatori parigini si avvicinano subito per proteggere il giovane raccattapalle, che nel frattempo resta disteso a terra mentre alcune persone si avvicinano per verificare le sue condizioni. Dopo pochi istanti viene accertato che, fortunatamente, il ragazzo non ha riportato alcuna conseguenza fisica. In campo, però, le due squadre arrivano a un passo dalla rissa. Il gioco viene fermato per alcuni minuti quando il risultato era sul 4-2. I giocatori di PSG e Chelsea discutono animatamente e si crea un acceso confronto prima che il direttore di gara riesca a ristabilire la calma e far riprendere la partita. Proprio in quel momento arriva poi il quinto gol firmato Kvaratskhelia, che chiude definitivamente la sfida.

Il momento in cui Pedro Neto spinge il giovane raccattapalle.

Non è la prima volta che si verificano momenti di tensione tra PSG e Chelsea. Già durante il Mondiale per Club estivo si erano registrati episodi simili. In questa occasione Pedro Neto si è successivamente scusato anche con il raccattapalle e al termine della gara, al triplice fischio finale, i giocatori delle due squadre si sono salutati dandosi appuntamento alla partita di ritorno, con toni decisamente più sereni e probabilmente anche con qualche parola di scuse per quanto accaduto in quei momenti concitati. L’arbitro, comunque, ha deciso di non punire Pedro Neto e non ha estratto alcun cartellino.

