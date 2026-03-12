Primavera, la Lazio blinda Sulejmani: rinnovo ufficiale

Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, ora è arrivata l'ufficialità: Flavio Sulejmani ha rinnovato con il club biancoceleste fino a giugno 2029.

Sulejmani rinnova fino al 2029

La Lazio non ha atteso a lungo prima di blindare uno dei suoi talenti più promettenti della Primavera biancoceleste: l'attaccante albanese, classe 2006, ha infatti dimostrato dal 2023, anno nel suo approdo nella Capitale, di meritarsi la fiducia della società che ha scelto di voler proseguire insieme ancora per tre anni. In questa stagione, Sulejmani ha mostrato ancora una volta il proprio valore e apporto, diventando ormai un elemento imprescindibile per Punzi.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il post

A darne l'ufficialità è la stessa agenzia di Sulejmani, la OFP - Omnia Football Players, sul proprio profilo Instagram.