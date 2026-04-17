Rambaudi: "Sarri non ha grosse scelte, ma se può risparmiare qualcuno, lo risparmierà…"
Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Napoli-Lazio, per analizzare quella che sarà la gara del Maradona
Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Napoli-Lazio, per analizzare quella che sarà la gara del Maradona.
Le parole di Rambaudi a Radiosei
Domani gara importante, ma meno di quella di mercoledì. Vediamo quale sarà la strategia di Sarri. Nella mia testa, qualcuno che vorrà fare a giocare a Bergamo e magari ha qualche problemino, non lo vedremo, non credo che andrà a rischiare. Gara sì importante quella del Maradona, ma che non dice niente alla Lazio. Ad ogni modo, Sarri non ha nemmeno grosse scelte però qualcuno che può risparmiare, immagino che lo risparmierà.
Formazione
Su Gila e Zaccagni il discorso è più ampio, a questo punto della stagione salvaguardi il discorso fisico. Doppia a Patric? Direi di no, se gioca a Bergamo domani magari può fare mezz’ora.
Sul Napoli
Il Napoli ha migliorato anno dopo anno, questa poi anche per loro è stata una stagione particolare, piena di infortuni. Lukaku? Non è mai stato troppo amato a Napoli, ma per il gioco di Conte è importantissimo.
Chi della Lazio potrebbe giocare titolare nel Napoli?
Gila e direi anche Romagnoli. Pure Tavares che col gioco propositivo davanti è un fattore