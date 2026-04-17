Rambaudi: "Sarri non ha grosse scelte, ma se può risparmiare qualcuno, lo risparmierà…"

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Napoli-Lazio, per analizzare quella che sarà la gara del Maradona.

Domani gara importante, ma meno di quella di mercoledì. Vediamo quale sarà la strategia di Sarri. Nella mia testa, qualcuno che vorrà fare a giocare a Bergamo e magari ha qualche problemino, non lo vedremo, non credo che andrà a rischiare. Gara sì importante quella del Maradona, ma che non dice niente alla Lazio. Ad ogni modo, Sarri non ha nemmeno grosse scelte però qualcuno che può risparmiare, immagino che lo risparmierà.