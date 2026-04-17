Serie A, svelati gli orari della 35° giornata: ecco quando gioca la Lazio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 35° giornata di campionato, che si giocherà dal primo al 4 maggio.

35° giornata: Cremonese-Lazio, lunedì alle 18.30

La Lazio volerà a Cremona in quel weekend per sfidare la squadra di Marco Giampaolo, che si gioca la salvezza. La sfida è stata posizionata lunedì 4 maggio alle 18.30, orario sicuramente fra i più scomodi considerando l'orario e il giorno lavorativo, ma questa è stata decisione della Lega.

Il comunicato della Lega Serie A