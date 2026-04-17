Serie A, svelati gli orari della 35° giornata: ecco quando gioca la Lazio
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 35° giornata di campionato, che si giocherà dal primo al 4 maggio
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 35° giornata di campionato, che si giocherà dal primo al 4 maggio.
35° giornata: Cremonese-Lazio, lunedì alle 18.30
La Lazio volerà a Cremona in quel weekend per sfidare la squadra di Marco Giampaolo, che si gioca la salvezza. La sfida è stata posizionata lunedì 4 maggio alle 18.30, orario sicuramente fra i più scomodi considerando l'orario e il giorno lavorativo, ma questa è stata decisione della Lega.
Il comunicato della Lega Serie A
Tra esattamente due settimane mancheranno quattro giornate alla fine del campionato con 12 punti ancora in palio… Calcolatrice alla mano potrebbe già essere il momento dei primi verdetti della Serie A Enilive 2025/26, a seconda dei risultati del turno che comincia stasera e di quello della prossima settimana.
Si parte venerdì 1 maggio con lo scontro salvezza Pisa-Lecce, per proseguire il giorno dopo alle 15.00 con Udinese-Torino, seguita da un interessantissimo Como-Napoli.
Alle 20.45 chiude il programma del sabato la sfida tra Atalanta e Genoa.
Domenica 3 maggio all’ora di pranzo il Bologna ospita il Cagliari, mentre tra le 15.00 e le 18.00 si gioca per la Champions con Sassuolo-Milan e Juventus-Verona.
La capolista Inter, invece ospita il Parma alle 20.45 davanti ai propri tifosi.
La 35ª giornata termina lunedì 3 maggio con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.