Un Campione per Amico, Castrogiovanni: "Bisogna amare lo sport che si pratica e divertirsi"

Il rugbista Martin Castrogiovanni si è espresso alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"

Michelle De Angelis /
Photo by Claudio Villa/Getty Images via onefootball
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Il rugbista Martin Castrogiovanni ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.

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Le dichiarazioni di Martin Castrogiovanni

Sono contento di fare parte di questa manifestazione. Bisogna pensare allo sport come un divertimento, poi se siete bravi diventa un lavoro ma gli sportivi bravi sono quelli che ancora si divertono e amano cio che fanno.

Se ho mai pensato di mollare? No, ci sono stati pero tanti infortuni e momenti difficili. Bisogna sempre tenere duro. 

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