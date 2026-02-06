Sarri studia la Lazio anti-Juventus: Romagnoli pronto al ritorno?

Difesa da reinventare

Maurizio Sarri valuta le soluzioni a disposizione in vista della sfida di domenica contro la Juventus, con i principali dubbi concentrati sulla linea difensiva. Pellegrini sarà assente per squalifica, mentre Lazzari ha riportato uno stiramento muscolare: entrambi non saranno a disposizione. Le assenze aprono le porte al ritorno dal primo minuto di Nuno Tavares, che non gioca titolare da oltre un mese, dall’ultima apparizione contro il Bologna. Sulla corsia opposta Marusic sarà chiamato agli straordinari, con Hysaj unica alternativa a gara in corso. Dopo il mercato invernale, il terzino albanese è rientrato in lista e resterà a disposizione fino al termine della stagione.

Il nodo centrali e lo scenario Coppa Italia

I maggiori interrogativi riguardano però la coppia centrale. Mario Gila dovrebbe partire senza dubbi dal primo minuto, mentre resta aperta la scelta sul suo compagno di reparto. Contro il Genoa aveva giocato Provstgaard, anche perché Romagnoli non si era allenato in settimana ed era stato vicino all’addio, prima che la trattativa con l’Al Sadd saltasse. Ora il difensore è tornato regolarmente in gruppo e Sarri sta seriamente valutando di rilanciarlo dall’inizio, un segnale forte di fiducia e professionalità nonostante le tensioni recenti.

Le riflessioni del tecnico, come sottolineato dal Messaggero, guardano però anche più avanti, alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna dell’11 febbraio, considerata a Formello una partita prioritaria. Non è escluso che alcune scelte, soprattutto in difesa, vengano fatte anche in funzione di quell’impegno. A semplificare i ragionamenti potrebbe arrivare il recupero di Patric, tornato ad allenarsi e vicino al rientro in gruppo.