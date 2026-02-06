Emergenza infortuni: countdown per il ritorno di Zaccagni

Nuovo stop in casa Lazio

Continua il via vai nell’infermeria della Lazio e l’ultimo a fermarsi è Mattia Zaccagni. Il capitano si è bloccato poco prima della sfida contro il Genoa a causa di un problema muscolare che lo costringerà a saltare sicuramente i prossimi impegni: Juventus all’Allianz Stadium, Bologna al Dall’Ara in Coppa Italia e le successive gare contro Atalanta e Cagliari.

Tempi di recupero e speranze

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro è previsto per la fine di febbraio, anche se l’obiettivo del giocatore è quello di provare ad accorciare i tempi. Nei prossimi giorni Zaccagni si sottoporrà a nuovi controlli per definire con maggiore precisione la tabella di recupero. Non partirà per Torino e questa sarà la quinta partita saltata in stagione, la terza per infortunio. In passato, come già accaduto contro il Torino, era riuscito a sorprendere tutti anticipando il rientro: la speranza è che possa succedere di nuovo.