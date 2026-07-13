Calciomercato Lazio, la Fiorentina monitora Isaksen: pesano le condizioni fisiche del danese

La Fiorentina ha acceso i radar in casa Lazio, infatti, sembra che il club viola abbia puntato Gustav Isaksen. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la società toscana avrebbe già avviato un sondaggio esplorativo per valutare la disponibilità dell'esterno e capire se ci siano i margini per una trattativa concreta.

La situazione fisica del giocatore

Nonostante l'interesse di mercato, il biancoceleste è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema di pubalgia. Questo stop forzato lo costringerà a saltare l’intera preparazione estiva per il secondo anno consecutivo, un fattore che influenzerà le valutazioni.

Allenamento e società

Per la Lazio e per mister Gattuso, l'esterno rimane al momento un elemento da recuperare con la massima cautela. Come emerso oggi durante la prima seduta di allenamento a Formello, Isaksen sta lavorando seguendo un piano personalizzato di riabilitazione. Nel caso di un’offerta ufficiale della Fiorentina, la dirigenza biancoceleste sarà costretta ad una scelta: salutare il danese o attendere il suo rientro in gruppo per valutarlo pienamente.