Lazio, al via la conferenza degli Stati Generali: le ultime dal Teatro Manzoni

Sta iniziando la conferenza degli Stati Generali della Lazio, che si terrà al Teatro Manzoni di Roma, un appuntamento che vedrà l'unione del mondo biancoceleste. Infatti, all'evento parteciperanno ex calciator che hanno scritto pagine importanti della storia del club, nomi storici dell’ambiente laziale e profili provenienti dal mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cultura e della società civile.

I volti presenti

Tra i volti che renderanno questo incontro speciale ci saranno i figli di due leggende che hanno fatto battere il cuore a intere generazioni: i figli di Paolino Pulici e di Vincenzo D'Amico. Presenti anche figure storiche come Guido Paglia e di Giovanni Francesco Scrima, insieme a tanti ragazzi che ogni domenica colorano le curve. Ma non solo, anche il cantante Briga ha deciso di unirsi al gruppo.