Stati Generali, Mazza: "Il punto che stiamo toccando è uno dei più bassi della nostra storia"

In collegamento dagli Stati Generali della Lazialità è intervenuto il direttore e giornalista, Mauro Mazza.

Io ne ho viste tante, ma penso che il punto che stiamo toccando sia uno dei più bassi della nostra storia, secondo solo al calcioscommesse. È più brutto della B e del -9, perché quegli anni ci hanno portato ai più belli della nostra vita, quelli di Cragnotti. Non so come ma ne usciremo, ma di soluzione credo ce ne siano diverse.