Floriani: "Se mi aspettavo il controriscatto della Lazio? Non lo so, era un momento delicato…"

In estate la Lazio, dopo un'ottima stagione alla Juve Stabia, ha ceduto Floriani Mussolini alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il club biancoceleste si è riservato il 50% sulla futura rivendita senza però inserire una clausola per il contro-riscatto. Quest'ultima mossa ha fatto molto discutere l'ambiente laziale proprio perché Floriani Mussolini era ed è tutt'ora considerato un giocatore di buona prospettiva soprattutto in un ruolo in cui storicamente la Lazio fa fatica.

Floriani Mussolini è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale durante la trasmissione Morning Lazio commentando il mancato contro-riscatto della Lazio.

Floriani Mussolini - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Le parole di Floriani Mussolini a Radio Laziale

Assenza del controriscatto della Lazio? Non lo so, era un momento delicato c'erano in ballo tante cose e anche non solo io.

“Contento della Cremonese”

Sono stato contento della Cremonese, se penso ad un futuro questa esperienza mi consente di arrivare più preparato. Un conto è fare il primo anno alla Lazio con le pressioni della Lazio, non che alla Cremonese non ci siano sia chiaro, ma capite che è diverso il campionato.

Sulla Lazio

La Lazio cerco sempre di seguirla. Penso che abbia ripreso i livelli da Lazio. Ricordiamoci che c’è mister Sarri in panchina ed è un valore aggiunto, sa come far girare la squadra e conosce l’ambiente.

Lazio-Cremonese?

Ci penso spesso, non vedo l’ora di tornare all’Olimpico. Sono qui in prestito, quel che verrà in futuro sarà frutto di ciò che avverrà in questa stagione. Io cerco di fare il mio meglio, poi starà al club.

Serie A

Sono salito un gradino alla volta. Ho fatto un percorso fondamentale, perché di solito si pensa ad andare in Serie B o in Serie A dalla Primavera, invece a me è servita la Serie C: mi ha consentito di andare in B e in A con un'altra mentalità, un'altra esperienza. Finora sono molto contento dell'esperienza e del minutaggio, non era scontato. Ogni partita per noi è una battaglia, il nostro obiettivo è la salvezza. Quando giochi contro squadre top è sempre difficile, ma penso che questa per me sia esperienza: più gioco, più mi sento confidente. Rispetto alla Serie B il margine d'errore è zero.

L'avversario che mi ha impressionato di più?