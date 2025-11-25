Ladri in casa di Pinamonti durante Sassuolo-Pisa, la compagna si sfoga: "c'erano i bimbi…"

Oltre all'episodio spiacevole capitato a Jamie Vardy in questa giornata stessa sorte, se non peggiore, è capitata all'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti.

Pinamonti derubato mentre giocava, a casa c'erano i figli

Ieri sera Pinamonti è sceso regolarmente in campo durante Sassuolo-Pisa, partita terminata poi 2-2, ma proprio mentre il calciatore era in campo e la sua compagna in tribuna ad assistere al match, la loro casa è stata presa di mira dai ladri. I malviventi hanno portato via un'importante refurtiva, ma il fatto ancora più agghiacciante è che a casa c'erano i figli insieme alla baby-sitter. A rendere pubblico il fatto è stata proprio la compagna di Pinamonti, Dasha Lapushka, che si è sfogata sui propri profili social.

Pinamonti - Depositphotos

Le parole della compagna di Pinamonti, Dasha Lapushka sui social