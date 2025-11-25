Lotito smentisce la cessione della Lazio: “Mai pensato di vendere. La società resta con me”
Il presidente biancoceleste ha fatto chiarezza sulla possibile cessione della società laziale
A seguito di alcune indiscrezioni, circolate in questi giorni su un possibile interesse di un fondo arabo per la società biancoceleste, Claudio Lotito ha voluto fare chiarezza su questo punto e ha smentito categoricamente questa possibilità. Il patron è stato intercettato da Agenzia Dire nei corridoi di Palazzo Madama, e ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Le dichiarazioni del patron
Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre.
Sulla telefonata con Lotti e sul patrimonio della Lazio
Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli. La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi. Vale (ndr) 850 milioni. Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta.