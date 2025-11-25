Lotito smentisce la cessione della Lazio: “Mai pensato di vendere. La società resta con me”

A seguito di alcune indiscrezioni, circolate in questi giorni su un possibile interesse di un fondo arabo per la società biancoceleste, Claudio Lotito ha voluto fare chiarezza su questo punto e ha smentito categoricamente questa possibilità. Il patron è stato intercettato da Agenzia Dire nei corridoi di Palazzo Madama, e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Le dichiarazioni del patron

Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre.

Sulla telefonata con Lotti e sul patrimonio della Lazio