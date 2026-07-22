Il secondo giorno di ritiro della Lazio Women: doppia seduta per la squadra di Grassadonia

Le calciatrici biancocelesti stanno svolgendo il ritiro precampionato, a Celano, in vista della nuova stagione

Alisia Cerqua /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Continua il ritiro per la squadra del mister Grassadonia

La Lazio Women si sta preparando ad affrontare la stagione 2026-2027, Grassadonia sta guidando la squadra nel ritiro a Celano presso lo Stadio Fabio Piccone. Il primo appuntamento per le biancocelesti, nel Campionato di Serie A, sarà contro il Parma, poi subito il derby della Capitale alla seconda giornata. 

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Si conclude con una partitella il secondo giorno di allenamento

Come riportato dalla S.S. Lazio, si è concluso anche il secondo giorno di ritiro, con una doppia seduta, per il gruppo biancoceleste. 

Inizia subito l'allenamento alle ore 9:00. La Lazio Women è scesa in campo per delle esercitazioni tattiche di carattere atletico. Durante la prima parte del ritiro, sono state utilizzate le staffette. I difensori hanno lavorato sui movimenti della linea e della retroguardia. 

La seduta pomeridiana è cominciata alle ore 17:30 con un'attivazione muscolare, successivamente, esercitazioni tecniche e fasi di possesso palla alternate al lavoro sulla linea e sulle uscite (lavoro di carattere tattico). 

Infine, come nella prima giornata di allenamento, c'è stato spazio per una partitella tattica, 8 contro 8, con l'utilizzo delle sponde. Segue poi una partitella libera sulla lunghezza dei 60 metri, con quattro blocchi di cinque minuti ciascuno. 

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