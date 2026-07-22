Il secondo giorno di ritiro della Lazio Women: doppia seduta per la squadra di Grassadonia

Continua il ritiro per la squadra del mister Grassadonia

La Lazio Women si sta preparando ad affrontare la stagione 2026-2027, Grassadonia sta guidando la squadra nel ritiro a Celano presso lo Stadio Fabio Piccone. Il primo appuntamento per le biancocelesti, nel Campionato di Serie A, sarà contro il Parma, poi subito il derby della Capitale alla seconda giornata.

Si conclude con una partitella il secondo giorno di allenamento

Come riportato dalla S.S. Lazio, si è concluso anche il secondo giorno di ritiro, con una doppia seduta, per il gruppo biancoceleste.

Inizia subito l'allenamento alle ore 9:00. La Lazio Women è scesa in campo per delle esercitazioni tattiche di carattere atletico. Durante la prima parte del ritiro, sono state utilizzate le staffette. I difensori hanno lavorato sui movimenti della linea e della retroguardia.

La seduta pomeridiana è cominciata alle ore 17:30 con un'attivazione muscolare, successivamente, esercitazioni tecniche e fasi di possesso palla alternate al lavoro sulla linea e sulle uscite (lavoro di carattere tattico).

Infine, come nella prima giornata di allenamento, c'è stato spazio per una partitella tattica, 8 contro 8, con l'utilizzo delle sponde. Segue poi una partitella libera sulla lunghezza dei 60 metri, con quattro blocchi di cinque minuti ciascuno.