Il calendario della Serie A Women Athora: la prima sfida per le calciatrici biancocelesti sarà contro il Parma

È subito derby della Capitale alla seconda giornata, di seguito tutti gli incontri della nuova stagione

Alisia Cerqua /
Serie A Women - Via onefootball (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
Serie A Women - Via onefootball (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

È stato svelato il cammino delle 12 squadre protagoniste della Serie A Women Athora 2026-2027. Il campionato comincerà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup, che prenderà il via tra il 22 e il 23 agosto. 

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Alla UEFA Women's Champions League si qualificheranno le prime tre classificate al termine del Campionato di Serie A. L'ultima classificata retrocederà, invece, nel campionato di Serie B 2027-2028. 

Il calendario è stato presentato in una diretta YouTube sul canale ufficiale del Corriere dello Sport, con la presenza di Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, e di Jozef Bala, il CEO di Athora Italia. 

Il campionato porterà alla fase finale del Mondiale, programmato in Brasile nel 2027: l'Italia si giocherà l'accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, nel caso di passaggio del turno, contro Finlandia o Serbia.  

I derby 

La squadra di Grassadonia sarà subito impegnata nel derby della Capitale, infatti alla seconda giornata sarà subito derby Roma-Lazio. Il derby di Milano si giocherà alla sesta giornata, alla settima il primo derby storico di Como ed Inter-Juventus. Il primo derby regionale, alla quinta giornata, sarà Como 1907-Milan. 

Le soste

  • 10-11 ottobre
  • 28-29 novembre
  • 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19
    dicembre-10 gennaio (pausa
    natalizia e Supercoppa Women)
  • 27-28 febbraio
  • 6-7 marzo (impegni
    Nazionali), 27-28 marzo (ritorno
    semifinali Coppa ltalia e Pasqua)
  • 17-18,24-25 aprile (impegni
    Nazionali).

Le date 

La Serie A Women si aprirà il 26-27 settembre, con la prima giornata, e si concluderà con le gare tra il 15 e il 16 maggio 2027. 

La Lazio Women, attualmente impegnata nel ritiro a Celano, aprirà la stagione affrontando il Parma, in seguito si terrà il Derby, poi si scontrerà con il Ternana W., Como W., Inter, Napoli W., Fiorentina, Juventus, Sassuolo, Milan e Como 1907. 

Di seguito tutte le giornate: 

  • PRIMA GIORNATA (26-27 settembre 2026 / 30-31 gennaio 2027): Como 1907 - Milan, Inter - Fiorentina, Juventus - Napoli Women, LAZIO - Parma, Sassuolo - Roma, Ternana Women - Como Women 
  • SECONDA GIORNATA (3-4 ottobre 2026 / 6-7 febbraio 2027): Como Women - Inter, Fiorentina - Sassuolo, Milan - Juventus, Napoli Women - Como 1907, Parma - Ternana Women, Roma - LAZIO
  • TERZA GIORNATA (17-18 ottobre 2026 / 13-14 febbraio 2027): Como Women - Fiorentina, Inter - Parma, Juventus - Como 1907, Roma - Milan, Sassuolo - Napoli Women, Ternana Women - LAZIO
  • QUARTA GIORNATA (24-25 ottobre 2026 / 20-21 febbraio 2027): Como 1907 - Sassuolo, Juventus - Roma, LAZIO - Como Women, Milan - Ternana Women, Napoli Women - Inter, Parma - Fiorentina 
  • QUINTA GIORNATA (31 ottobre - 1 novembre 2026 / 13-14 marzo 2027): Como Women - Milan, Fiorentina - Juventus, Inter - Lazio, Roma - Napoli Women, Sassuolo - Parma, Ternana Women - Como 1907
  • SESTA GIORNATA (7-8 novembre 2026 / 20-21 marzo 2027): Como 1907 - Roma, Juventus - Sassuolo, LAZIO - Napoli Women, Milan - Inter, Parma - Como Women, Ternana Women - Fiorentina 
  • SETTIMA GIORNATA (14-15 novembre 2026 / 3-4 aprile 2027): Como 1907 - Como Women, Fiorentina - LAZIO, Inter - Juventus, Napoli Women - Milan, Roma - Parma, Sassuolo - Ternana Women
  • OTTAVA GIORNATA (21-22 novembre 2026 / 10-11 aprile 2027): Como Women - Roma, Fiorentina - Como 1907, Lazio - Juventus, Milan - Sassuolo, Parma - Napoli Women, Ternana Women - Inter
  • NONA GIORNATA (12-13 dicembre 2026 / 1-2 maggio 2027): Como 1907 - Parma, Juventus - Como Women, Milan - Fiorentina, Napoli Women - Ternana Women, Roma - Inter, Sassuolo - LAZIO
  • DECIMA GIORNATA (16-17 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027): Como Women - Sassuolo, Fiorentina - Napoli Women, Inter - Como 1907, LAZIO - Milan, Parma - Juventus, Ternana Women - Roma 
  • UNDICESIMA GIORNATA (23-24 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027): Como 1907- LAZIO, Juventus - Ternana Women, Milan - Parma, Napoli Women - Como Women, Roma - Fiorentina, Sassuolo - Inter 
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