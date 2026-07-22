Il calendario della Serie A Women Athora: la prima sfida per le calciatrici biancocelesti sarà contro il Parma

È stato svelato il cammino delle 12 squadre protagoniste della Serie A Women Athora 2026-2027. Il campionato comincerà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup, che prenderà il via tra il 22 e il 23 agosto.

Alla UEFA Women's Champions League si qualificheranno le prime tre classificate al termine del Campionato di Serie A. L'ultima classificata retrocederà, invece, nel campionato di Serie B 2027-2028.

Il calendario è stato presentato in una diretta YouTube sul canale ufficiale del Corriere dello Sport, con la presenza di Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, e di Jozef Bala, il CEO di Athora Italia.

Il campionato porterà alla fase finale del Mondiale, programmato in Brasile nel 2027: l'Italia si giocherà l'accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, nel caso di passaggio del turno, contro Finlandia o Serbia.

I derby

La squadra di Grassadonia sarà subito impegnata nel derby della Capitale, infatti alla seconda giornata sarà subito derby Roma-Lazio. Il derby di Milano si giocherà alla sesta giornata, alla settima il primo derby storico di Como ed Inter-Juventus. Il primo derby regionale, alla quinta giornata, sarà Como 1907-Milan.

Le soste:

10-11 ottobre

28-29 novembre

5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19

dicembre-10 gennaio (pausa

natalizia e Supercoppa Women)

dicembre-10 gennaio (pausa natalizia e Supercoppa Women) 27-28 febbraio

6-7 marzo (impegni

Nazionali), 27-28 marzo (ritorno

semifinali Coppa ltalia e Pasqua)

Nazionali), 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa ltalia e Pasqua) 17-18,24-25 aprile (impegni

Nazionali).

Le date

La Serie A Women si aprirà il 26-27 settembre, con la prima giornata, e si concluderà con le gare tra il 15 e il 16 maggio 2027.

La Lazio Women, attualmente impegnata nel ritiro a Celano, aprirà la stagione affrontando il Parma, in seguito si terrà il Derby, poi si scontrerà con il Ternana W., Como W., Inter, Napoli W., Fiorentina, Juventus, Sassuolo, Milan e Como 1907.

Di seguito tutte le giornate: