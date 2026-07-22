Il calendario della Serie A Women Athora: la prima sfida per le calciatrici biancocelesti sarà contro il Parma
È subito derby della Capitale alla seconda giornata, di seguito tutti gli incontri della nuova stagione
È stato svelato il cammino delle 12 squadre protagoniste della Serie A Women Athora 2026-2027. Il campionato comincerà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup, che prenderà il via tra il 22 e il 23 agosto.
Alla UEFA Women's Champions League si qualificheranno le prime tre classificate al termine del Campionato di Serie A. L'ultima classificata retrocederà, invece, nel campionato di Serie B 2027-2028.
Il calendario è stato presentato in una diretta YouTube sul canale ufficiale del Corriere dello Sport, con la presenza di Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, e di Jozef Bala, il CEO di Athora Italia.
Il campionato porterà alla fase finale del Mondiale, programmato in Brasile nel 2027: l'Italia si giocherà l'accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, nel caso di passaggio del turno, contro Finlandia o Serbia.
I derby
La squadra di Grassadonia sarà subito impegnata nel derby della Capitale, infatti alla seconda giornata sarà subito derby Roma-Lazio. Il derby di Milano si giocherà alla sesta giornata, alla settima il primo derby storico di Como ed Inter-Juventus. Il primo derby regionale, alla quinta giornata, sarà Como 1907-Milan.
Le soste:
- 10-11 ottobre
- 28-29 novembre
- 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19
dicembre-10 gennaio (pausa
natalizia e Supercoppa Women)
- 27-28 febbraio
- 6-7 marzo (impegni
Nazionali), 27-28 marzo (ritorno
semifinali Coppa ltalia e Pasqua)
- 17-18,24-25 aprile (impegni
Nazionali).
Le date
La Serie A Women si aprirà il 26-27 settembre, con la prima giornata, e si concluderà con le gare tra il 15 e il 16 maggio 2027.
La Lazio Women, attualmente impegnata nel ritiro a Celano, aprirà la stagione affrontando il Parma, in seguito si terrà il Derby, poi si scontrerà con il Ternana W., Como W., Inter, Napoli W., Fiorentina, Juventus, Sassuolo, Milan e Como 1907.
Di seguito tutte le giornate:
- PRIMA GIORNATA (26-27 settembre 2026 / 30-31 gennaio 2027): Como 1907 - Milan, Inter - Fiorentina, Juventus - Napoli Women, LAZIO - Parma, Sassuolo - Roma, Ternana Women - Como Women
- SECONDA GIORNATA (3-4 ottobre 2026 / 6-7 febbraio 2027): Como Women - Inter, Fiorentina - Sassuolo, Milan - Juventus, Napoli Women - Como 1907, Parma - Ternana Women, Roma - LAZIO
- TERZA GIORNATA (17-18 ottobre 2026 / 13-14 febbraio 2027): Como Women - Fiorentina, Inter - Parma, Juventus - Como 1907, Roma - Milan, Sassuolo - Napoli Women, Ternana Women - LAZIO
- QUARTA GIORNATA (24-25 ottobre 2026 / 20-21 febbraio 2027): Como 1907 - Sassuolo, Juventus - Roma, LAZIO - Como Women, Milan - Ternana Women, Napoli Women - Inter, Parma - Fiorentina
- QUINTA GIORNATA (31 ottobre - 1 novembre 2026 / 13-14 marzo 2027): Como Women - Milan, Fiorentina - Juventus, Inter - Lazio, Roma - Napoli Women, Sassuolo - Parma, Ternana Women - Como 1907
- SESTA GIORNATA (7-8 novembre 2026 / 20-21 marzo 2027): Como 1907 - Roma, Juventus - Sassuolo, LAZIO - Napoli Women, Milan - Inter, Parma - Como Women, Ternana Women - Fiorentina
- SETTIMA GIORNATA (14-15 novembre 2026 / 3-4 aprile 2027): Como 1907 - Como Women, Fiorentina - LAZIO, Inter - Juventus, Napoli Women - Milan, Roma - Parma, Sassuolo - Ternana Women
- OTTAVA GIORNATA (21-22 novembre 2026 / 10-11 aprile 2027): Como Women - Roma, Fiorentina - Como 1907, Lazio - Juventus, Milan - Sassuolo, Parma - Napoli Women, Ternana Women - Inter
- NONA GIORNATA (12-13 dicembre 2026 / 1-2 maggio 2027): Como 1907 - Parma, Juventus - Como Women, Milan - Fiorentina, Napoli Women - Ternana Women, Roma - Inter, Sassuolo - LAZIO
- DECIMA GIORNATA (16-17 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027): Como Women - Sassuolo, Fiorentina - Napoli Women, Inter - Como 1907, LAZIO - Milan, Parma - Juventus, Ternana Women - Roma
- UNDICESIMA GIORNATA (23-24 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027): Como 1907- LAZIO, Juventus - Ternana Women, Milan - Parma, Napoli Women - Como Women, Roma - Fiorentina, Sassuolo - Inter