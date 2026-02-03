Perché Bologna Milan si gioca di martedì: la scelta insolita della Serie A

Perché Bologna Milan si gioca di martedì

L’ultimo turno di campionato si è sviluppato nell’arco di cinque giorni e si concluderà con la sfida tra Bologna Milan, in programma eccezionalmente di martedì per ragioni legate alla programmazione televisiva.

Il Milan farà visita al Bologna nell’ultima gara della 23ª giornata di Serie A, una partita fissata in modo insolito al martedì. Non si tratta di un turno infrasettimanale, ma di un posticipo esteso che completerà una giornata iniziata nel weekend. Una scelta particolare, mai adottata prima, che non nasce da necessità sportive o logistiche, bensì da una decisione della Lega Serie A, presa per evitare la sovrapposizione di due match al lunedì e offrire agli spettatori due prime serate dedicate a squadre di alta classifica.

Milan a Bologna di martedì: la spiegazione

In questa circostanza non ci sono recuperi da disputare né vincoli di calendario che abbiano costretto il Milan a giocare la trasferta di Bologna Milan di martedì. Sarà l’ultima partita del 23° turno di Serie A, aperto venerdì con Lazio-Genoa e chiuso dai rossoneri al Dall’Ara. Si tratta del secondo posticipo, dopo quello del lunedì tra Udinese e Roma, andato in scena nel tradizionale orario delle 20:45. Ma perché la squadra di Allegri scenderà in campo di martedì in assenza di impedimenti? La risposta riguarda esclusivamente esigenze televisive e di gestione del palinsesto.

La Lega Serie A ha scelto un giorno atipico per non “penalizzare” Milan o Roma con l’orario delle 18:30 del lunedì, ritenuto meno attrattivo rispetto alla prima serata. In passato si erano già viste due partite al lunedì, ma considerando la presenza di club ai vertici della classifica si è deciso di distribuirle su due giornate. Così, per valorizzare anche Bologna Milan, si è optato per uno slittamento di un giorno, garantendo lo slot serale e evitando una collocazione secondaria. Una soluzione possibile anche grazie all’assenza di impegni europei imminenti per entrambe le squadre, con i rossoblù attesi dai playoff il 19 febbraio: nasce così una giornata di Serie A estesa su cinque giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio.