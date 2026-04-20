Atalanta-Lazio, tifo organizzato al bivio: Formello apre le porte ma la curva riflette

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, il club biancoceleste ha deciso di tendere la mano alla tifoseria. La società ha infatti annunciato l'apertura dei cancelli del centro sportivo di Formello per domani, martedì 21 aprile, permettendo ai sostenitori di assistere alla prima parte dell'allenamento di rifinitura e di caricare la squadra prima di questo match decisivo.

Il dilemma del tifo organizzato

La proposta della Lazio arriva in un momento molto delicato. Da mesi, infatti, è in corso una dura contestazione contro la dirigenza, che ha portato i tifosi a disertare l'Olimpico in quasi tutte le partite casalinghe. Ora i sostenitori sono di fronte a un bivio: accettare l'invito ed entrare a Formello, oppure mantenere la linea della protesta.

La terza ipotesi

Tra le varie opzioni, sta prendendo quota l'ipotesi di un terzo scenario: i tifosi potrebbero decidere di non varcare la soglia del centro sportivo, preferendo organizzare un momento di tifo e vicinanza alla squadra restando all'esterno dei cancelli. Questo permetterebbe di sostenere i giocatori senza dover scendere a compromessi con la società. Tuttavia, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la comunicazione ufficiale del tifo organizzato è prevista per oggi alle ore 12:00.