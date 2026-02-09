Juventus-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Maldini brilla ma Noslin e Dele-Bashiru...

I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle in merito alle prestazioni della rosa biancoceleste nell'incontro Juventus-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle in merito alle prestazioni della rosa biancoceleste nell'incontro Juventus-Lazio, terminato con un solo punto conquistato e con le occasioni sprecate di Noslin e Dele-Bashiru.

Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

Provedel 6.5, Marusic 5.5, Gila 5.5, Provstgaard 7, Nuno Tavares 6.5, Basic 6, Cataldi 6.5, Taylor 6, Maldini 6.5, Pedro 7, Dele-Bashiru 5.5, Cancellieri 5.5, Isaksen 7, Noslin 5, Maurizio Sarri 6.5.

Il Corriere dello Sport 

Provedel 8, Marusic 6.5, Gila 7, Romagnoli 5.5, Provstgaard 7, Patric 5.5, Nuno Tavares 6, Basic 6.5, Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 7, Taylor 6.5, Isaksen 7.5, Cancellieri 6, Maldini 7, Pedro 7.5, Noslin 5, Sarri 6.5.

Tuttosport

Provedel 7.5, Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli ng, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7.5, Basic 5.5, Dele-Bashiru 5, Cataldi 6, Taylor 5.5, Isaksen 7, Cancellieri 5.5, Maldini 6.5, Pedro 7, Noslin 5, Sarri 6.5.

Il Messaggero

Provedel 8, Marusic 7, Gila 7.5, Romagnoli 6, Provstgaard 7, Tavares 7, Basic 6, Cataldi 7, Taylor 7, Isaksen 8, Maldini 7, Pedro 8, Dele-Bashiru 5, Noslin 5, Cancellieri 6, Sarri 8.

