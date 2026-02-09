Juventus-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Maldini brilla ma Noslin e Dele-Bashiru...

I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle in merito alle prestazioni della rosa biancoceleste nell'incontro Juventus-Lazio, terminato con un solo punto conquistato e con le occasioni sprecate di Noslin e Dele-Bashiru.

Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

Provedel 6.5, Marusic 5.5, Gila 5.5, Provstgaard 7, Nuno Tavares 6.5, Basic 6, Cataldi 6.5, Taylor 6, Maldini 6.5, Pedro 7, Dele-Bashiru 5.5, Cancellieri 5.5, Isaksen 7, Noslin 5, Maurizio Sarri 6.5.

Il Corriere dello Sport

Provedel 8, Marusic 6.5, Gila 7, Romagnoli 5.5, Provstgaard 7, Patric 5.5, Nuno Tavares 6, Basic 6.5, Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 7, Taylor 6.5, Isaksen 7.5, Cancellieri 6, Maldini 7, Pedro 7.5, Noslin 5, Sarri 6.5.

Tuttosport

Provedel 7.5, Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli ng, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7.5, Basic 5.5, Dele-Bashiru 5, Cataldi 6, Taylor 5.5, Isaksen 7, Cancellieri 5.5, Maldini 6.5, Pedro 7, Noslin 5, Sarri 6.5.

Il Messaggero

Provedel 8, Marusic 7, Gila 7.5, Romagnoli 6, Provstgaard 7, Tavares 7, Basic 6, Cataldi 7, Taylor 7, Isaksen 8, Maldini 7, Pedro 8, Dele-Bashiru 5, Noslin 5, Cancellieri 6, Sarri 8.