Lecce-Lazio, la lista dei convocati di Maurizio Sarri

Ecco la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri per la sfida di domani contro il Lecce

Emanuele Petrucci /
Sarri

Giornata di vigilia di Lecce-Lazio, nonostante un clima teso tra società e tifoseria la squadra proverà ad uscire dal Via del Mare con i tre punti. Proprio in questi minuti è uscita la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Lecce-Lazio, i convocati di Maurizio Sarri

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto.

Difensori: Marusic, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Gila, Romagnoli, Provstgaard.

Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Farcomeni.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri.

Gli indisponibili

Non faranno parte della partita Cataldi per via della squalifica e Rovella per le sue condizioni fisiche.

Lecce-Lazio, storico negativo e questioni extra campo