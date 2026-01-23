Lecce-Lazio, la lista dei convocati di Maurizio Sarri
Ecco la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri per la sfida di domani contro il Lecce
Giornata di vigilia di Lecce-Lazio, nonostante un clima teso tra società e tifoseria la squadra proverà ad uscire dal Via del Mare con i tre punti. Proprio in questi minuti è uscita la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri.
Lecce-Lazio, i convocati di Maurizio Sarri
Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto.
Difensori: Marusic, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Gila, Romagnoli, Provstgaard.
Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Farcomeni.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri.
Gli indisponibili
Non faranno parte della partita Cataldi per via della squalifica e Rovella per le sue condizioni fisiche.