Player Trading, tifo e Lecce-Lazio: parlano diverse figure

Mancano poco meno di 24 ore e la Lazio sarà impegnata nella delicata trasferta contro il Lecce allo stadio Via Del Mare. Momento delicato in casa biancoceleste dove mancano i risultati sul campo, simbolico il tracollo avvenuto in casa contro il Como, e si inseguono le vicende extra campo tra calciomercato e contestazione della tifoseria verso la presidenza, rappresentata ovviamente da Claudio Lotito. In serata hanno parlato ai microfoni di Lazio Style Radio diversi personaggi del mondo del calcio toccando temi come il Player Trading, il momento dei capitolini, la partita con il Lecce e l'importante della tifo. Argomenti che restano più che mai di attualità nell'ambiente biancoceleste e che sono stati trattati su Lazio Style Radio.

Le parole di Rudy Galetti

Il player trading è un'azione importantissima per una società. Rappresenta un elemento strategico importante anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la la trasferta di Lecce è dura anche per il sostegno caldo del pubblico con una squadra che non raccoglie quanto merita e gioca quasi sempre bene. Sarà dura ma penso che possiamo contare sull'esperienza di Sarri, per questa partita e non solo. E' uno degli allenatori a livello europeo che sa gestire bene situazioni simili, comprese le vicissitudine legate al calciomercato. Riguardo il giocatore che potrebbe fare la differenza sicuramente c'è il nome di Zaccagni, in termini di leadership anche.

Il direttore sportivo Giannitti e le sue parole

Il Player trading è qualcosa di vitale per ogni club, senza considerare società ricche come quelle arabe. Sfera calciomercato e voglia di un giocatore di andare via, dalla mia esperienza dico che quando un calciatore vuole andare via è il caso di lasciarlo andare. La cessione diventa opportuna per rinforzare poi la squadra. Al momento la cosa più importante è compattarsi, tanti sono sottotono e tutto deve partire dall'unione del gruppo. Per il futuro credo che lo scouting sia fondamentale, osservando e girando dal vivo, sui campi, vedendo coi proprio occhi. Se parliamo di tifoseria al fianco della squadra, è un tassello fondamentale, il senso di appartenenza è importante da trasferire ai giocatori.

Le dichiarazioni di Mazza (direttore della Gazzetta del Mezzogiorno)

Non credo che il miglioramento di questa stagione possa passare dal singolo ma più dal collettivo e in questo deve ricercare Sarri. Il Lecce sta facendo bene, gioca bene e alcuni episodi sfortunati non stanno permettendo di fare un girone di ritorno più tranquillo. Per quanto riguarda il player trading è importantissimo, sopratutto per il Lecce che non ha grosse risorse, quindi il player trading è fondamentale. Mi aspetto una Lazio sorprendente in questo girone di ritorno e anche un segnale importante dalla Fiorentina, penso possa risalire agevolmente. La tifoseria leccese è molto calda e critica ma resta vicino alla squadra sempre e l'aspetto tifo e vicinanza alla squadra fa la differenza.

Le parole di Marco Scotti (direttore Affari Italiani)