Ammonito Guendouzi diffidato: salterà l'Udinese. Emergenza totale a centrocampo

L'emergenza in casa Lazio continua: anche Guendouzi non sarà a disposizione di Sarri in vista della trasferta di Udine, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00.

La lunga lista degli assenti

Una tegola pensatissima per la squadra biancoceleste, già indebolita dalle numerose assenze per infortunio, come nel caso di Rovella e Isaksen, per squalifica - se Zaccagni rientrerà con l'Udinese, Basic dovrà scontare la seconda giornata e sarà quindi assente contro i bianconeri - e per la Coppa d'Africa, che vede impegnati Dia e Dele-Bashiru con le rispettive federazioni.

Ammonito Guendouzi

Agli indisponibili si aggiunge anche il centrocampista francese, ammonito nel corso della sfida contro la Cremonese per un fallo su Terracciano: essendo già diffidato il giocatore rimarrà ai box per il prossimo impegno dei biancocelesti.