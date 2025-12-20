Lazio-Cremonese, Nicola: "Basta un episodio per fare la figura dei fessi"

Il mister Davide Nicola ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese.

Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni che ti danno piacere. Venire a fare questa partita, recuperare il punto perso alla scorsa gara non era facile. I ragazzi l’hanno interpretata con coraggio rispettando l’avversario ma senza timore di costruire. Mi è piaciuta la costruzione fatta, si poteva essere più qualitativi, ci arriveremo. Sappiamo qual è la nostra strada. Peccato perché senza la qualità della lettura di Ceccherini, si rischiava di perderla una gara così. Basta un episodio per fare la figura dei fessi.