Lazio, Floriani verso il rinnovo: l'ingaggio e il percorso che lo ha portato tra i titolari

Il rinnovo di Floriani con la Lazio è più vicino. A Formello si è tenuto un nuovo incontro con l'entourage del terzino per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.

Durata e ingaggio del nuovo contratto

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Floriani dovrebbe firmare un contratto quinquennale. L'intesa prevede un aumento dell'ingaggio: dagli attuali 150mila euro, lo stipendio dovrebbe arrivare progressivamente a mezzo milione con il passare delle stagioni. Per la società è un segnale di fiducia nel percorso del giocatore. La firma, che lo legherebbe alla Lazio fino al 2028, appare ormai vicina.

La fiducia di Gattuso e il posto da titolare

Dalla prima giornata, dopo l'infortunio di Marusic, Floriani non è più uscito dall'undici titolare. Gattuso lo ha schierato senza esitazioni, valorizzando la sua crescita. Il terzino era tornato dal prestito alla Cremonese, concluso con la retrocessione e poche presenze, e si era ripresentato in ritiro prima di essere subito inserito tra i titolari.

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