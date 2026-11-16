La risonanza magnetica di Mattia Zaccagni ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Sslazio, Gli esami di Nuno Tavares hanno evidenziato un miglioramento della lesione, mentre per Davide Frattesi è stato confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Lo comunica lo staff medico biancoceleste in una nota pubblicata dalla SS Lazio.

Zaccagni, possibile reinserimento in gruppo

Nei prossimi giorni sarà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa di Zaccagni. Da questa valutazione dipenderà il suo possibile reinserimento in gruppo.

Tavares prosegue la fisioterapia

La risonanza magnetica di Nuno Tavares ha mostrato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.

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