Caressa sul gol di Frattesi: «Non c’è il tifo dietro»

Fabio Caressa ha risposto alle critiche per aver urlato meno del previsto durante il gol di Davide Frattesi contro la Francia, quello del momentaneo 2-1. A Deejay Football Club, su Radio Deejay, ha spiegato che nella telecronaca in differita della Nazionale non era sicuro di aver riconosciuto l’autore della rete. Frattesi, centrocampista della Lazio, poteva essere stato confuso con Pio Esposito.

Le critiche alla telecronaca

Caressa è tornato sui commenti ricevuti per la diversa enfasi riservata al gol. «Mi dicono che cambio squadra ogni tre giorni per le telecronache», ha detto, introducendo la spiegazione della propria reazione. Le sue parole sono riportate da Webmagazine24.

Il dubbio tra Frattesi e Pio Esposito

Il telecronista ha collegato il tono della sua esultanza all’incertezza su chi avesse segnato: «Per esempio, ho fatto la telecronaca in differita della Nazionale e ho urlato un po’ meno al gol di Frattesi perché non ero sicurissimo di averlo beccato, visto che c’era anche Pio».

Caressa ha poi ripreso la domanda che gli è stata rivolta: «Allora tutti mi hanno chiesto: ‘Perché hai urlato meno al gol di Frattesi?’. Perché non ero sicuro, pensavo potesse essere Pio».

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