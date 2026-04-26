Torino-Inter 2-2, i granata non mollano e rimontano due reti

Gol e spettacolo per la partita della domenica alle 18.00 di questa 34sima giornata del campionato di serie A. Si sono sfidate Torino e Inter offrendo un bellissimo spettacolo per gli spettatori. Tanti gol e tanti colpi di scena con gli ospiti che sembravano aver chiuso il match quando a meno di mezz'ora dal termine il risultato era di 0-2. Il Toro però ha deciso di lottare particolarmente e riprendere la gara pareggiando per 2-2.

La partita

Nei primi 20 minuti c'è solo una squadra in campo e questa è l'Inter. I nerazzurri controllano e dominano contro un Torino troppo attendista. Al minuto 23 il risultato cambia: Dimarco pennella e Thuram la butta dentro con un colpo di testa preciso, è 1-0. La reazione del Toro arriva ma niente di concreto e che possa davvero impensierire l'avversario.

Il secondo tempo riparte con un trend diverso. Partita più equilibrata con i granata che prendono campo. Arriva però al 61simo un altro gol per l'Inter grazie a Bisseck. Il Torino fa capire subito che non ci sta e crede ancora nel recupero del match. Passano 9 minuti e arriva il gol di Simeone che riapre il match. Gli uomini di Chivu sembrano accusare il colpo, sopratutto psicologicamente, e gli avversari non possono che approfittare. La rimonta è completata quando il Var decreta un rigore per il Toro e Vlasic lo trasforma in gol con freddezza. Finisce 2-2.

Le rispettive classifiche

L'inter di Chivu spreca l'occasione di chiudere quasi del tutto il discorso scudetto, facendosi recuperare il doppio vantaggio di oggi. Il primo posto resta ovviamente saldo con un notevole +10 sul Napoli.

Per il Torino gara di orgoglio dove può vantare un recupero importante contro l'armata nerazzurra. Il posto in classifica è il 13simo ed i punti sono 41.