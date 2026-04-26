Parla il legale di Rocchi: "Si parla di concorso di più persone ma..."

Sono ore di caos totale per il mondo del calcio italiano. C'è il rischio che esploda una situazione simile a quella di calciopoli di vent'anni fa. Il nome al centro dell'inchiesta è Gianluca Rocchi, ex arbitro e fino a poche ore fa designatore arbitrale che sembra aver guidato l'assegnazione di alcuni arbitri nei match e le decisioni che riguardavano il Var. Proprio in queste ore è intervenuto il legale di Gianluca Rocchi, ovvero Antonio D'Avirro.

Le parole dell'avvocato di Rocchi

Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato.

Altri dettagli sull'inchiesta

L’inchiesta nasce da una lettera di denuncia inviata all’Aia al termine della scorsa stagione dall’ex assistente Domenico Rocca, che aveva segnalato presunte anomalie nella gestione di alcuni casi arbitrali. Le gare nel mirino sono ben quattro: Bologna–Inter (Serie A, 20 aprile 2025), Milan–Inter (Coppa Italia, 23 aprile 2025), Udinese–Parma (Serie A, 1 marzo 2025) e Inter–Verona (Serie A, 8 gennaio 2024), partita sotto la lente del pm ma non contestata a Gianluca Rocchi.