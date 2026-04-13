Fiorentina-Lazio, Mandragora: “Abbiamo bisogno di punti per la salvezza”

Ai microfoni di Dazn, il calciatore dei viola Rolando Mandragora ha parlato così prima di Fiorentina-Lazio.

Sento la responsabilità a prescindere, sono tra i più esperti. La sento da quando abbiamo iniziato, con qualche assenza in più a maggior ragione. Ma non deve essere un alibi, chi è a disposizione darà il massimo e faremo la nostra partita. Da un po’ di tempo a questa parte ogni gara è un’occasione, ma vale sempre tre punti. Speriamo di portarne a casa, ne abbiamo bisogno per la salvezza. Speriamo, potrebbe essere la partita giusta