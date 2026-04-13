Fiorentina-Lazio, Mandragora: “Abbiamo bisogno di punti per la salvezza”
Le parole del calciatore italiano ai microfoni di Dazn
Ai microfoni di Dazn, il calciatore dei viola Rolando Mandragora ha parlato così prima di Fiorentina-Lazio.
Fiorentina-Lazio, le parole di Mandragora nel pre partita
Sento la responsabilità a prescindere, sono tra i più esperti. La sento da quando abbiamo iniziato, con qualche assenza in più a maggior ragione. Ma non deve essere un alibi, chi è a disposizione darà il massimo e faremo la nostra partita. Da un po’ di tempo a questa parte ogni gara è un’occasione, ma vale sempre tre punti. Speriamo di portarne a casa, ne abbiamo bisogno per la salvezza. Speriamo, potrebbe essere la partita giusta