Conferenza Lazzari: "L'ottavo posto è importante così come la Coppa Italia…"
Dopo Fiorentina-Lazio ha commentato l'esito del match ai microfoni del post-partita
Manuel Lazzari dopo Fiorentina-Lazio ha commentato l'esito del match ai microfoni della conferenza stampa.
Le parole in conferenza stampa di Lazzari
Non sapevo nemmeno se oggi riuscivo a finire la partita, era da Lecce che non giocavo più di 30'. Nel secondo tempo sono calato molto, ti puoi allenare finchè vuoi ma la partita è un'altra cosa, il gruppo è unito. Sappiamo tutti i problemi della Lazio, l'altro giorno ci siamo alleanti senza dieci giocatori. Non si può mollare sul più bello, il campionato è importante per saltare un turno di Coppa Italia, ma c'è la semifinale ancora più importante prima dobbiamo andare a Napoli e sarà molto complicato.
Campionato
Siamo pagati per giocare tutte le partite in un certo modo, l'ottavo posto è importante cercheremo di raggiungerlo, la partita di ritorno di Coppa Italia è ancora più importante, è l'unica strada per andare in Europa. Sicuramente dobbiamo rimanere uniti.
Sulla società
Per la società è importante a livello economico, ma giocare in Europa non capita a tutti, ti dà tanta visibilità. Daremo il massimo.
Sul rigore
Non l'ho rivisto, mi dicono che il contatto c'è stato e nel metodo di giudizio di oggi va fischiato. Anch'io però lascerei correre molto di più.
Non vi divertite nel giocare
Non sono d'accordo, con il Parma abbiamo sbagliato il primo tempo ma nel secondo siamo andati all'arrembaggio poi le occasioni sono poche. Oggi siamo partiti bene ma se non riesci a sbloccarla diventa difficile loro alla prima occasione hanno fatto gol e quando si chiudono in 11 in area è difficile. La gioia nel giocare non l'abbiamo persa.