Conferenza Lazzari: "L'ottavo posto è importante così come la Coppa Italia…"

Manuel Lazzari dopo Fiorentina-Lazio ha commentato l'esito del match ai microfoni della conferenza stampa.

Le parole in conferenza stampa di Lazzari

Non sapevo nemmeno se oggi riuscivo a finire la partita, era da Lecce che non giocavo più di 30'. Nel secondo tempo sono calato molto, ti puoi allenare finchè vuoi ma la partita è un'altra cosa, il gruppo è unito. Sappiamo tutti i problemi della Lazio, l'altro giorno ci siamo alleanti senza dieci giocatori. Non si può mollare sul più bello, il campionato è importante per saltare un turno di Coppa Italia, ma c'è la semifinale ancora più importante prima dobbiamo andare a Napoli e sarà molto complicato.

Campionato

Siamo pagati per giocare tutte le partite in un certo modo, l'ottavo posto è importante cercheremo di raggiungerlo, la partita di ritorno di Coppa Italia è ancora più importante, è l'unica strada per andare in Europa. Sicuramente dobbiamo rimanere uniti.

Sulla società

Per la società è importante a livello economico, ma giocare in Europa non capita a tutti, ti dà tanta visibilità. Daremo il massimo.

Sul rigore

Non l'ho rivisto, mi dicono che il contatto c'è stato e nel metodo di giudizio di oggi va fischiato. Anch'io però lascerei correre molto di più.

Non vi divertite nel giocare