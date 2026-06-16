Ugolini (Sky): “Gila-Napoli? C’è l’accordo con l’agente. Lotito…”

Ai microfoni di Sky Sport 24 il giornalista Massimo Ugolini ha fatto il punto sul futuro di Mario Gila e sulla trattativa con il Napoli.

Innanzitutto decisamente va meglio rispetto a qualche settimana fa, perché sembrava insormontabile il muro della Lazio. Invece ieri c'è stata un'apertura significativa: il Napoli sta spingendo tanto per il difensore biancoceleste.

C'è di fatto un accordo con l'agente del giocatore, bisognerà evidentemente poi trovare un accordo con il club di Lotito che però, nelle ultime ore, ha aperto alla trattativa. Quindi segnali positivi e incoraggianti per Massimiliano Allegri che, con l'arrivo di Amorim, di fatto è cominciato il countdown per l'ufficialità sulla panchina del Napoli.