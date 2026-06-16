In tutte le lingue del mondo: "Lotito libera la Lazio"
Il commento di Luca Ravenna
Alessandro Sabattini
La protesta dei tifosi laziali
Un bambino di circa 12 anni, tifoso laziale, è diventato famoso sui social con i suoi video. Ogni giorno cambia lingua per dire “Lotito libera la Lazio”, continuando la protesta dei tifosi laziali.
Il commento di Luca Ravenna
Ai microfoni di La Repubblica, in un video pubblicato sui social, Luca Ravenna commenta: "Mi fa ridere un bambino, tifoso laziale, che ogni giorno posta un video diverso, in cui, con una lingua del mondo diversa, recita: Lotito libera la Lazio. É una cosa meravigliosa, l'ultima era in bengalese”.