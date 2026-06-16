In tutte le lingue del mondo: "Lotito libera la Lazio"

Il commento di Luca Ravenna

Alisia Cerqua /
La protesta dei tifosi
Alessandro Sabattini

La protesta dei tifosi laziali

Un bambino di circa 12 anni, tifoso laziale, è diventato famoso sui social con i suoi video. Ogni giorno cambia lingua per dire “Lotito libera la Lazio”, continuando la protesta dei tifosi laziali. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il commento di Luca Ravenna 

Ai microfoni di La Repubblica, in un video pubblicato sui social, Luca Ravenna commenta: "Mi fa ridere un bambino, tifoso laziale, che ogni giorno posta un video diverso, in cui, con una lingua del mondo diversa, recita: Lotito libera la Lazio. É una cosa meravigliosa, l'ultima era in bengalese”. 

 

Flaminio-Lazio, ore decisive: il progetto rischia di fermarsi oggi