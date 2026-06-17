Il rinnovo di Provstgaard
Lotito blocca il danese pochi giorni prima dell'introduzione del mercato a saldo zero
Il contratto
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito avrebbe rinnovato il calciatore danese, classe 2003, pochi giorni prima dell'introduzione del mercato a saldo zero, con un contratto di due anni a poco più di un milione di euro, fissando la scadenza al 2031.
26 presenze in serie A
Nella scorsa stagione Provstgaard ha disputato 26 presenze in serie A, raggiungendo un totale di 17 partite consecutive. Il calciatore potrebbe essere già il sostituto di Alessio Romagnoli. In difesa, Gattuso teme anche la perdita di Mario Gila. Come riportato ieri da Alfredo Pedullà, l'agente di Gila parlerà con la Lazio in questi giorni. Tuttavia, la richiesta minima della Lazio per fare partire il difensore è di almeno 25 milioni.