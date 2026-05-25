Calciomercato, Toma Basic arriva a Venezia: il post di Gianluca Di Marzio

La trattativa tra Toma Basic e il Venezia è ormai entrata nella fase decisiva. Come confermato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista croato è appena arrivato nella città lagunare. Il giocatore ha ormai voltato definitivamente pagina rispetto al suo burrascoso addio alla Lazio e si appresta a iniziare una nuova avventura con la maglia arancioneroverde.

Visite mediche in programma

Tutto è pronto per la formalizzazione dell'accordo: nelle prossime ore, infatti, Basic si sottoporrà alle visite mediche di rito. Superati i controlli, il giocatore metterà la firma sul ricco contratto triennale che lo legherà al club neopromosso, chiudendo ufficialmente il suo capitolo biancoceleste e mettendosi subito a disposizione della sua nuova squadra.

Il post di Gianluca Di Marzio