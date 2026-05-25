Lazio, operazione in programma per Danilo Cataldi: tutte le informazioni

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Danilo Cataldi si opera oggi a Barcellona per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo tormentano da fine aprile. L'infortunio, accusato durante la semifinale di ritorno contro l'Atalanta, lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione, saltando le ultime cinque giornate di campionato e la finale di Coppa Italia. Il centrocampista ha giocato gran parte dell'anno stringendo i denti, ma ora è arrivato il momento di intervenire per non compromettere il futuro.

​Obiettivo ritiro estivo

​Il regista biancoceleste punta tutto sulle vacanze per seguire scrupolosamente il percorso di riabilitazione. L’obiettivo è chiaro: presentarsi a Formello già pronto per l'inizio della preparazione atletica. Cataldi segue l’esempio di Zaccagni e Rovella, già sottopostisi in passato a interventi simili, sperando di mettere definitivamente alle spalle gli acciacchi muscolari che hanno condizionato la sua annata.

​Verso la nuova stagione

​Dopo il lungo periodo di stop, Cataldi sarà sottoposto a costanti controlli per monitorare il recupero. Il suo rientro in gruppo è fondamentale per la Lazio, che si prepara a un’estate di cambiamenti drastici, a partire dal cambio di guida tecnica. Il primo impegno ufficiale del nuovo ciclo è già fissato per Ferragosto, quando i biancocelesti scenderanno in campo contro il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia.