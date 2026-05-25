Calciomercato Lazio, pronto il primo acquisto dell'estate: ecco di chi si tratta

Archiviata la stagione, in casa Lazio è scattato il momento del rinnovamento. La rosa biancoceleste è pronta a cambiare volto con diverse cessioni programmate, ma la società non resta a guardare e accelera subito per rinforzare la squadra. L'obiettivo è costruire una base solida per il nuovo progetto tecnico.

Primi colpi: arriva Sergi Dominguez

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, oltre all’innesto di Pedraza, già definito durante la finestra invernale, la Lazio mette a segno il primo acquisto estivo: Sergi Dominguez. Il difensore centrale, classe 2005, arriva dalla Dinamo Zagabria ed è un profilo seguito da tempo dagli uomini mercato biancocelesti.

Dalla Masia alla Serie A

Il giovane spagnolo vanta una formazione di alto livello: cresciuto calcisticamente nel Barcellona, dove ha accumulato esperienza tra la squadra B e la prima squadra, ha trovato la sua consacrazione in Croazia nell'ultima stagione. Con 29 presenze e 2 gol all’attivo con la Dinamo Zagabria, Dominguez è pronto a portare freschezza e qualità alla difesa capitolina.