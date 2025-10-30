Le pagelle di Pisa-Lazio, nessuno brilla e finisce 0-0
I biancocelesti spenti e calano troppo fisicamente nel finale
Il match che chiude la nona giornata del campionato di serie A va in scena allo stadio Arena Garibaldi, a sfidarsi sono Pisa-Lazio. Da una parte i capitolini guidati da Maurizio Sarri che vuole dare continuità al risultato importante ottenuto contro la Juventus nell'ultimo match. Dall'altra parte i neroblu di Alberto Gilardino che cerca di mettere punti in cascina per puntare alla salvezza.
La sfida termina 0-0. La Lazio gioca una partita con tanti bassi e pochi alti davanti ad un Pisa guerrigliero che combatte su ogni pallone e si copre tatticamente col coltello tra i denti.
