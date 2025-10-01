Scontri tra ultras a Napoli prima della Champions League

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions League, il centro di Napoli è stato teatro di violenti scontri tra ultras partenopei e sostenitori dello Sporting.

Clima teso a poche ore dal match europeo

Le due tifoserie si sono affrontate nelle vie principali della città, generando momenti di forte tensione che hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. I cori ostili si sono presto trasformati in lanci di oggetti e cariche reciproche, con conseguenze pesanti per la sicurezza pubblica e grande preoccupazione tra cittadini e commercianti della zona.

L’intervento delle forze dell’ordine

La polizia, presente con numerosi agenti in assetto antisommossa, è riuscita a contenere la situazione dopo alcuni minuti di disordini. Sono stati registrati danni a negozi, auto e arredi urbani, mentre alcuni tifosi e agenti hanno riportato ferite lievi. Le autorità stanno valutando ulteriori misure di sicurezza in vista della partita per garantire lo svolgimento regolare dell’evento sportivo.

Il video