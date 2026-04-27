Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Dopo la prova di forza di Bergamo e la finale di Coppa Italia raggiunta, questa sera la Lazio affronterà l’Udinese allo Stadio Olimpico: in caso di vittoria i biancocelesti scavalcherebbero il Bologna raggiungendo di fatto l’ottavo posto in classifica. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Sarri e Runjaic.

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Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese



LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Tavares, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Maldini, Ratkov, Pedro.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic.