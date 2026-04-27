Arbitri, svelato il nuovo designatore ad interim
Ecco chi prenderà momentaneamente il posto di Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via OneFootball
L’autoesclusione di Gianluca Rocchi da designatore ha scatenato un vero e proprio polverone sul tema degli arbitri. In questo momento l’ex arbitro è indagato per concorso in frode sportiva.
Ecco il nuovo designatore ad interim
Secondo quanto riportato dall’Ansa, il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B ad interim sarà Dino Tommasi.