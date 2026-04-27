Arbitri, svelato il nuovo designatore ad interim

L’autoesclusione di Gianluca Rocchi da designatore ha scatenato un vero e proprio polverone sul tema degli arbitri. In questo momento l’ex arbitro è indagato per concorso in frode sportiva.

Gianluca Rocchi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Ecco il nuovo designatore ad interim

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B ad interim sarà Dino Tommasi.