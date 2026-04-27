Lazio-Udinese, occhio ai diffidati: tre a rischio contro la Cremonese

Matteo Cancellieri, Kenneth Taylor e Pedro sono i tre biancocelesti a rischio squalifica contro la Cremonese. Nel caso in cui il direttore di gara ammonisse uno dei tre, o nella peggior delle ipotesi, tutti e tre i giocatori, scatterebbe la squalifica in automatico e di conseguenza l'assenza contro la Cremonese.

Tre diffidati a rischio anche contro l'Inter e la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, Taylor potrebbe partire dalla panchina questa sera per essere preservato in vista dei prossimi attesi impegni di campionato e di Coppa Italia, rischiando di rimanere in diffida e aumentare le possibilità di essere squalificato contro l'Inter o la Roma in campionato. Stesso discorso è chiaramente valido anche per Cancellieri e Pedro, nel caso in cui non dovessero ricevere sanzioni questa sera.