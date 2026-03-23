Immobile nella storia: gol con il Paris FC e record assoluto

Il goal siglato con il Paris FC ha permesso a Ciro Immobile di eguagliare un nuovo record: l’ex bomber biancoceleste è diventato il primo italiano nella storia a segnare in 4 dei 5 principali campionati europei.

Record storico

Nel corso della sua carriera, l’attaccante di Torre Annunziata ha infatti trovato la via del gol in Serie A con Lazio, Genoa e Torino, in Liga con il Siviglia, in Bundesliga con il Borussia Dortmund e infine in Ligue 1 con il Paris FC.

La prima rete con il Paris FC

Nella sua nuova avventura parigina, ieri il centravanti campano ha trovato la sua prima rete con il nuovo club contro il Le Havre, sbloccando il match allo Stadio Jean Bouin. Un gol importante che ha consentivo al Paris FC di strappare la vittoria nello scontro diretto. All’età di 36 anni, Ciro Immobile continua a scrivere la storia del calcio.