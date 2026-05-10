Moretto sicuro: "Accordo chiuso. Giuntoli nuovo direttore sportivo di una squadra di Serie A…"

La stagione è agli sgoccioli e molti club di Serie A stanno programmando il futuro sia sul campo sia inserendo nuovi pezzi nello scacchiere dirigenziale.

Giuntoli nuovo direttore sportivo dell'Atalanta

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Come riportato dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta nella prossima stagione. L'accordo, stando a quanto riportato dal giornalista, è chiuso. Sempre secondo Moretto, manca solo l'ufficialità con le parti che negli ultimi giorni hanno limato e definito tutti i dettagli.

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