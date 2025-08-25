Lazio, falso passo a Como ma l’Olimpico è già pronto

Esordio amaro al Sinigaglia

La Lazio inciampa alla prima uscita stagionale: contro il Como è arrivata una sconfitta pesante, figlia di una prestazione ancora più deludente del risultato. Un avvio da dimenticare, ma il campionato è appena iniziato e ci sarà subito l’occasione per riscattarsi.

Cresce l’attesa per il debutto all’Olimpico

Domenica alle 20.45 i biancocelesti ospiteranno il Verona davanti a un pubblico già numeroso. Sono circa 6000 i biglietti staccati finora, che si aggiungono ai 29.163 abbonamenti sottoscritti in estate: oltre 35 mila spettatori hanno già assicurato la loro presenza. E mancano ancora diversi giorni al match, con il dato destinato a crescere.