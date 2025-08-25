Lazio, falso passo a Como ma l’Olimpico è già pronto
Oltre 35 mila tifosi attesi per il debutto casalingo contro il Verona: la spinta del pubblico per rialzarsi subito
Esordio amaro al Sinigaglia
La Lazio inciampa alla prima uscita stagionale: contro il Como è arrivata una sconfitta pesante, figlia di una prestazione ancora più deludente del risultato. Un avvio da dimenticare, ma il campionato è appena iniziato e ci sarà subito l’occasione per riscattarsi.
Cresce l’attesa per il debutto all’Olimpico
Domenica alle 20.45 i biancocelesti ospiteranno il Verona davanti a un pubblico già numeroso. Sono circa 6000 i biglietti staccati finora, che si aggiungono ai 29.163 abbonamenti sottoscritti in estate: oltre 35 mila spettatori hanno già assicurato la loro presenza. E mancano ancora diversi giorni al match, con il dato destinato a crescere.