Lazio, mercato ancora aperto: ecco gli svincolati monitorati dalla talent room

La Lazio continua a guardare con attenzione al mercato degli svincolati. La società ha infatti lasciato due slot liberi nella lista, con Pellegrini fuori e Patric ceduto, mantenendo così un margine di manovra nel caso emergesse la necessità di intervenire sulla rosa.

Una strategia che potrebbe essere collegata anche a quanto accaduto nelle ultime fasi del mercato, quando il club ha provato fino all'ultimo a portare Icardi nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la talent room della Lazio sta continuando a studiare i giocatori attualmente senza contratto in giro per il mondo. L'obiettivo è individuare profili che possano eventualmente essere tesserati al momento del bisogno e prima di un possibile nuovo stop, a dicembre, da parte della Commissione di controllo.

Lazio, gli svincolati monitorati dalla talent room

Le valutazioni riguardano diversi reparti. A determinare le eventuali necessità saranno gli infortuni, le prossime statistiche e anche le altre plusvalenze che il club avrebbe messo in preventivo per risanare il bilancio.

Per questo motivo la Lazio continua a monitorare numerose opportunità.

A centrocampo vengono seguiti Habib Keita, Will Smallbone, Tanguy Ndombele ed Eric Ramires. Tra le ali in scadenza figurano invece Diego Luna e Liel Abada, anche se per entrambi viene evidenziato il peso degli ingaggi.

Lo sguardo della società arriva anche in Paraguay, dove vengono osservate due giovani scommesse: Hector Villalba e Cesar Mino.

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