Fair Play Finanziario Roma: i conti sotto esame UEFA. Il club rischia l'esclusione dalle Coppe

La Roma si trova a fare i conti con la UEFA per via del mancato rispetto dei paletti di bilancio fissati nel settlement agreement firmato quattro anni fa, dopo alcune violazioni delle regole del Fair Play Finanziario. Il club giallorosso attende il verdetto ufficiale per capire come andrà a finire questa delicata partita fuori dal campo.

I rischi per la Roma

Come riportato da CalcioeFinanza, il verdetto del Club Financial Control Body è atteso per il mese di novembre. La Roma si sta preparando a fronteggiare una sanzione economica stimata tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma l'obiettivo principale della dirigenza è evitare conseguenze ben più pesanti. Sul tavolo, infatti, restano aperte anche eventuali restrizioni sulla rosa e, nello scenario peggiore, l'ombra di un'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2027/28.

La mossa della dirigenza

Per muoversi d'anticipo su questa situazione, il tema è stato al centro di un dialogo diretto: durante l'assemblea dei club europei a Copenaghen, Dan Friedkin ha avuto un breve colloquio faccia a faccia con il presidente della UEFA Aleksander Čeferin. La società sta cercando di giocare le proprie carte al meglio per blindare il futuro europeo dei giallorossi.