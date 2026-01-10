Calciomercato Lazio, un club della Premier League punta Cancellieri: il punto di Pedullà

La finestra di mercato di gennaio è ancora aperta e alla Lazio serve vendere per permettersi altri calciatori, oltre ai nuovi arrivati Ratkov e Taylor, che vengano a vestire la maglia biancoceleste e aiutino a centrare l'obiettivo Europa. Dopo le cessioni di Castellanos al West Ham e Matteo Guendouzi al Fenerbahce, la Società è pronta a vendere altre aquile per fare spazio a possibili nuovi arrivi e sembra che anche il nome di Matteo Cancellieri si trovi nella lista dei cedibili.

Calciomercato Lazio: Cancellieri nel mirino della Premier

Come riportato da Alfredo Pedullà, l'esterno biancoceleste numero 22 è entrato nel mirino del Brentford, infatti, nel corso della gara contro la Fiorentina era presente un emissario che aveva il compito di tenere sotto controllo il calciatore per appuntarsi tutte le sue qualità tecniche, osservatore che siederà sugli spalti anche nel corso della gara a casa dell'Hellas Verona. Come riportato sempre da Pedullà, è possibile che il club della Premier League si faccia avanti con un'offerta, che dovrà essere valutata dalla Società Lazio.