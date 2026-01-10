Calciomercato Lazio, arriva la prima offerta dal Besiktas per Tavares: la cifra
Il terzino Nuno Tavares è entrato nel mirino del Besiktas, il quale ha lanciato la prima offerta, ecco la cifra
Nuno Tavares - Depositphotos
Il club turco Besiktas, ex squadra dove giocava la leggenda Ciro Immobile prima del trasferimento al Bologna, ha lanciato la prima offerta per il terzino Nuno Tavares, ormai sempre in panchina a causa dei gravi errori commessi nel derby della Capitale e nella gara contro i rossoblu.
Calciomercato Lazio: l'offerta dalla Turchia
Come riportato da Alfredo Pedullà, il biancoceleste Nuno Tavares, ormai nella lista dei cedibili, è entrato nel mirino del club turco, il quale ha lanciato la prima offerta di circa 10 milioni. Considerando che il 35% della rivendita andrà nelle casse dell'Arsenal, tuttavia, la Società chiede almeno 15 milioni per lasciare andare il terzino.