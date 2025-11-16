Italia-Norvegia 1-4, poco azzurro e valanga norvegese

Risultato netto ed imbarazzante quello incassato dall'Italia questa sera contro la Norvegia. La nazionale azzurra ci prova, sopratutto nei primi minuti trovando il vantaggio poi la luce si spegne. Troppo i black out degli uomini di Gattuso e dall'altra gli scandinavi che non perdonano travolgendo, nel vero senso della parola, la nazionale italiana. Si chiude quindi nel peggiore dei modi la decima partita del girone che porta al mondiale per l'Italia di Gennaro Gattuso.

Il match

L'Italia parte con grinta e con lo spirito giusto. Palla che gira velocemente e manovra offensiva che sembra impeccabile. Tutto questo è premiato al minuto 11 con la rete di Pio Esposito su assist del suo compagno di squadra di club Dimarco. La Norvegia concede il campo ai padroni di casa solo per 15 minuti, poi esce dal letargo e inizia a prendere terreno sempre più. Il primo tempo finisce 1-0 per gli azzurri.

Nel secondo tempo la musica cambia radicalmente. La Norvegia sfiora il gol fin da subito ed al minuto 63 arriva il pareggio: Sorloth serve Nusa che con freddezza batte Donnarumma. L'Italia subisce un crollo psicofisico e al 78simo arriva il 2-1 degli ospiti, tocca ad Haaland buttarla in rete. Appena 120 secondi dopo e gli scandinavi calano il tris, ancora Haaland. Gli uomini di Gattuso completamente in tilt e arriva il poker al 93simo con il gol di Larsen. Finsce 1-4 per la Norvegia.

La classifica finale del girone

L'Italia chiude male, secondo posto con 18 punti, a 6 lunghezze dalla Norvegia ( che chiude a 24 punti ) esattamente quei punti che ritraggono la doppia sconfitta incassata dagli azzurri contro gli scandinavi. Adesso ci saranno i playoff da affrontare per poter entrare ai prossimi Mondiali di calcio. Sicuramente Gennaro Gattuso dovrà lavorare non solo sul campo e sulla tattica ma anche sull'aspetto psicologico dei suoi giocatori.